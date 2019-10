Mit zweistelligen Kursverlusten stehen die Aktien von 1&1 Drillisch und United Internet am Freitag im frühen Handel deutlich am MDAX-Ende. Wegen eines negativen Gerichtsurteils musste Drillisch die Jahresprognose senken, die Mutter United Internet nahm die gleichen Anpassungen vor. Die Erholung ist damit zu Ende.In dem Streit mit Telefónica Deutschland hatte Drillisch eine Preisreduzierung für bestimmte Vorleistungen gefordert. Allerdings hat der Sachverständige diese in einem ersten Verfahren abgelehnt. ...

