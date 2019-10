Wien (www.anleihencheck.de) - Mit dem 23. Oktober 2019 durchbrach das diesen Monat platzierte Volumen am EUR Primärmarkt die EUR 100 Mrd. Grenze und ist damit seit 2016 der stärkste Oktober, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Vor allem auf Investment Grade Seite seien EUR Papiere nach wie vor stark gesucht. Hierzu etwas selektiver würden sich trotz der gegenüber dem Vorjahr spürbar geringeren EUR Primärmarktaktivität die Investoren am High-Yield Credit-Markt zeigen. So habe das Marktforschungsunternehmen Kantar Group (B2/B), ein Carve Out der WPP plc, zweimal ihre Covenants im Laufe des Emissionsprozesses angepasst und den ursprünglich für letzte Woche geplanten Deal in diese Woche verschoben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...