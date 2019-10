Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) macht aktuell wieder bewegende Wochen mit. Die Vorwürfe der Financial Times hängen dem DAX-Konzern noch immer an und äußern sich weiterhin in einem gigantischen Abverkauf. Auch wenn das Management in diesen Tagen bereits erklärt hat, dass man die Vorwürfe nun systematisch im Rahmen einer Sonderprüfung aufarbeiten werde. Die aktuelle Situation hat viele Investierte, Interessierte und Beobachter bereits dazu veranlasst, eigene Einschätzungen dahin gehend zu entwickeln, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...