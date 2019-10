Ein Großteil des Wachstums der globalen Cannabis-Industrie wird auf Märkten außerhalb Kanadas stattfinden, vor allem aber in den USA. Canopy Growth (WKN:A140QA) weiß dies und der kanadische Marihuana-Produzent baut seine internationalen Bemühungen rasch aus. Canopy Growth gab am Montag bekannt, dass der Geschäftsbereich Spectrum Therapeutics von der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) und dem Home Office Lizenzen zur Lagerung und zum Vertrieb von Cannabis-basierten Arzneimitteln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...