Unterföhring (ots) - "Das ist meine 'True Voice'. Das ist 'who I am'!" Zum Beginn der Sing-Offs überrascht Talent OXA mit einem fulminanten Auftritt - am Sonntag, 27. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1. Für ihre Performance von Lady Gagas Hit "Born This Way" betritt sie komplett in Schwarz die Bühne und lässt anschließend die Hüllen fallen. Ihr Coach ist begeistert. Mark: "Mich berührt das tief, wenn jemand eine Bühne, Musik, Melodie und Text dafür nutzt, einfach ein Statement zu setzen. Und ich finde das so geil und bin dir so dankbar: Du hast diese Bühne genutzt. Vielen Dank, OXA!" Aber sieht Mark in OXAs "True Voice" auch die "Voice of Germany"? Oder wird er seine zwei Tickets für die Liveshows anderweitig vergeben? Wer schafft es ins Halbfinale von TVOG?Ganz große Töne: Welcher Gast-Coach unterstützt welches Team?In der ersten Ausgabe der Sing-Offs (am Sonntag um 20:15 Uhr inSAT.1) entscheiden die Coaches Alice Merton und Mark Forster, mitwelchen Talenten sie ins Halbfinale ziehen. Als Gast-Coach wird TeamAlice bei den Vorbereitungen von OneRepublic-Frontmann Ryan Tedder("Apologize") unterstützt. Mark setzt auf weibliche Verstärkung: Ihmsteht Singer-Songwriterin Natasha Bedingfield ("Soulmate") zur Seite.Am kommenden Donnerstag, 31. Oktober, treten dann die Teams von Sidound Rea Garvey in den Sing-Offs an - um 20:15 Uhr auf ProSieben.Gast-Coach in Team Sido ist James Blunt ("You're Beautiful"). DieTalente aus Reas Team dürfen sich auf ein TVOG-Revival freuen.Michael Schulte - mit dem Rea in der ersten Staffel von "The Voice ofGermany" ins Finale zog - wird vom Schüler zum Lehrer und zeigt ihnenden Weg in die Liveshows. Welcher Gast-Coach hat die besten Tipps fürdie Sing-Offs parat?"The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.Weitere Infos rund um "The Voice of Germany", die Aufstellung derCoach-Teams sowie Fotos finden Sie auf der Presseseitehttp://presse.prosieben.de/TVOG2019.Kostenfreies Videomaterial zu "The Voice of Germany": Auf glomex, demVideomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehen kostenfrei alleHighlight-Videos zu "The Voice of Germany" und zu vielen weiterenShows zum Einbinden bereit. Hier können Sie sich bei glomex alsPublisher anmelden.Noch mehr TVOG:Die besten Talente gehen auch dieses Jahr wieder auf Tour. Ticketsund Infos zur "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt esauf www.thevoiceofgermany.de/tour.Zusätzlich gibt es während der Show alle Hintergrundinformationen zuTVOG im red button Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem SmartTV.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/4414029