Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Eine klare Tagestendenz ist auch am Freitag an den Börsen in Ostasien und Australien nicht auszumachen gewesen. Die Grundtendenz war allerdings erneut freundlich, denn etwas höheren Kursgewinnen standen nur kleine Verluste gegenüber. Zudem hatten sich die Indizes im Verlauf des Handels etwas nach oben bewegt. Vom US-chinesischen Handelsstreit kamen zwar keine frischen Impulse, damit aber auch kein Störfeuer. Im Hintergrund schwelte weiter die hoffnungsvolle Erwartung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen weiter senken wird. Einzelkurse wurden von der Quartalsberichtssaison gemacht.

In Sydney ging es am deutlichsten nach oben, um 0,7 Prozent, knapp gefolgt von Schanghai. Hongkong lag im Späthandel 0,4 Prozent zurück und war damit das Schlusslicht.

Der Nikkei-Index machte 0,2 Prozent gut auf 22.800 Punkte. Zwischenzeitlich waren die Gewinne etwas abgebröckelt, was Händler mit Verunsicherung angesichts des Rücktritts des Wirtschaftsministers begründeten. Er war nach nur einem Monat im Amt wegen umstrittener Zahlungen an Wahlhelfer ins Kreuzfeuer geraten.

An den chinesischen Börsen rückt derweil die in der kommenden Woche stattfindende vierte Plenarsitzung des 19. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas immer stärker in den Fokus. Sie dürfte den Rahmen für die weitere Richtung der Politik vorgeben, mutmaßlich auch für Hongkong, wo es seit Monaten zu Protesten für mehr Demokratie kommt.

Posco deutlich im Minus

Posco sackten in Seoul um über 4 Prozent ab auf 213.000 Won, nachdem die Aktie am Vortag auf die Vorlage der Quartalszahlen des Stahlunternehmens zunächst kaum reagiert hatte. Die Ergebnisse seien zwar solide ausgefallen, die niedrigen Stahlpreise blieben aber ein Problem für Posco, so die Analysten von Daiwa. Unter anderem als Folge des US-chinesischen Handelsstreits war der Posco-Gewinn um gut die Hälfte zurückgegangen. Daiwa bestätigte dennoch seine Kaufempfehlung für die Aktie und nennt als Kursziel 250.000 Won.

LG Chem gewannen 1,2 Prozent, gestützt von einem besser als erwartet ausgefallenen Ausblick. Der im dritten Quartal gesunkene Gewinn trat dagegen in den Hintergrund. Der Kurs des Logistikers Hyundai Glovis verbesserte sich nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen um 3 Prozent.

Intel-Ergebnis sorgt für Kauflaune bei Chipaktien

Aufwärts ging es in der gesamten Region mit Aktien aus dem Chipsektor. Hier inspirierten gut ausgefallene Zahlen von Intel zu Käufen. Tokyo Electron und Advantest legten um je gut 2 Prozent zu. Samsung Electronics kamen um 0,4 Prozent voran. SK Hynix verteuerten sich um 3,6 Prozent auf 82.900 Won, auch nachdem Nomura das Kursziel für die Chipaktie nach der Vorlage der Quartalszahlen im vorherigen Wochenverlauf von 96.000 auf 110.000 Won angehoben hatte.

Positiv äußerten sich die Analysten von Daiwa in einer Ersteinstufung zu China Vanke. Mit der Fähigkeit, Wachstum und Profitabilität in Einklang zu bringen, steche China Vanke unter den chinesischen Immobilien-Unternehmen heraus. Daiwa bewertet die Aktie mit "Outperform". Der Kurs lag im Hongkonger Spätgeschäft ein halbes Prozent höher.

In Sydney schlossen ResMed 11 Prozent höher, nach das Pharmaunternehmen seinen Quartalsbericht vorgelegt hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.739,20 +0,68% +19,35% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.799,81 +0,22% +13,67% 08:00 Kospi (Seoul) 2.087,89 +0,11% +2,30% 08:00 Schanghai-Comp. 2.954,93 +0,48% +18,49% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.695,81 -0,38% +3,59% 10:00 Taiex (Taiwan) 11.284,82 -0,10% +16,01% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.186,51 +0,56% +3,26% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.569,29 -0,12% -7,07% 11:00 BSE (Mumbai) 39.018,94 -0,00% +7,62% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:27 % YTD EUR/USD 1,1108 +0,0% 1,1106 1,1140 -3,1% EUR/JPY 120,68 +0,0% 120,65 121,03 -4,0% EUR/GBP 0,8644 -0,0% 0,8644 0,8614 -4,0% GBP/USD 1,2850 +0,0% 1,2847 1,2932 +0,9% USD/JPY 108,64 +0,0% 108,63 108,66 -1,0% USD/KRW 1173,40 -0,1% 1174,39 1172,46 +5,3% USD/CNY 7,0712 +0,0% 7,0690 7,0670 +2,8% USD/CNH 7,0683 -0,0% 7,0715 7,0647 +2,9% USD/HKD 7,8381 -0,0% 7,8385 7,8386 +0,1% AUD/USD 0,6827 +0,1% 0,6818 0,6843 -3,1% NZD/USD 0,6372 -0,2% 0,6383 0,6405 -5,1% Bitcoin BTC/USD 7.468,26 +0,4% 7.438,26 7.403,51 +100,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,01 56,23 -0,4% -0,22 +15,8% Brent/ICE 61,48 61,67 -0,3% -0,19 +10,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.506,17 1.504,80 +0,1% +1,37 +17,4% Silber (Spot) 18,05 17,81 +1,3% +0,24 +16,5% Platin (Spot) 931,23 924,00 +0,8% +7,23 +16,9% Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,1% -0,00 +0,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2019 03:41 ET (07:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.