LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Barclays hat angesichts der vielen Unsicherheiten wie der Konjunkturschwäche oder dem Brexit sowie den niedrigen Zinsen ein Fragezeichen hinter ihre Renditeziele gesetzt. Es sei zwar weiter geplant, die Eigenkapitalrendite im laufenden Jahr auf mehr als neun Prozent und im kommenden Jahr auf mehr als zehn Prozent zu steigern, teilte die Bank bei der Vorlage der Quartalszahlen in London mit. Es sei aber inzwischen herausfordernder geworden, diese Ziele zu erreichen. Das gelte vor allem für das 2020er-Ziel.

Im dritten Quartal rutschte die Bank wegen einer Schadensersatzzahlung über 1,4 Milliarden Pfund an über den Tisch gezogene Kreditnehmer in die roten Zahlen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 292 Millionen Pfund nach einem Gewinn von 1,05 Milliarden Pfund im Vorjahreszeitraum. Die Bank hatte bereits im September mitgeteilt, für weitere Zahlungen wegen unnötig verkaufter Restschuldversicherungen (PPI) zwischen 1,2 bis 1,6 Milliarden Pfund zurückzustellen. Die endgültige Summe lag jetzt genau in der Mitte der Spanne./zb/mis/fba

ISIN GB0031348658

AXC0112 2019-10-25/10:18