Bei EMX Royalty ist auch die Wahl der Partner wichtig, um mit Explorationsprojekten und strategischen Investitionen Erfolg zu habe. Denn gerade als Royalty-Unternehmen muss am Ende der Cashflow stimmen! Und dazu sind Kooperationen mit namhaften Unternehmen notwendig.

Partner von EMX sorgen für Gewinne

Mit mehr als 90 Projekten kann EMX Royalty (1,80 CAD/1,23 Euro; CA26873J1075) Risiken im Rohstoffgeschäft begrenzen. Die Diversifizierung und starke Partner im Boot von EMX sind auch für die Aktionäre von Vorteil. In den vergangenen vier Jahren schloss EMX beispielsweise sechs Deals mit Kennecott Exploration ab. Dieses Unternehmen ist Teil der Rio Tinto-Gruppe.

Vereinbarungen mit Kennecott Exploration

Zu den Vereinbarungen mit Kennecott Exploration gehört etwa das Buckhorn Green-Porphyr-Kupferprojekt im Norden von Arizona, genauer gesagt im Castle Creek-Distrikt. Dies ist ein aussichtsreiches Gold-Kupfer-Silber-Abbaugebiet. EMX erhält hier eine NSR-Gebühr von 2 Prozent sowie Vorproduktions- und Meilensteinzahlungen. Ebenfalls in Arizona, im Süden, befindet sich das Superior West-Porphyr-Kupferprojekt. Es liegt im Superior Distrikt und wird ebenfalls von Kennecott Exploration vorangetrieben. Die Vereinbarung enthält Barzahlungen, jährliche Vorauszahlungen, eine NSR-Lizenzgebühr von 2 Prozent und Meilensteinzahlungen zugunsten von EMX. Nahegelegene Lagerstätten und bereits produzierende Minen zeigen die CHancen in diesem Gebiet. Auch beim Copper King-Projekt in Zentralarizona existiert eine Explorations- und Kaufoptionsvereinbarung zwischen EMX und Kennecott Exploration.

Der Partner Newmont Goldcorp

Newmont Goldcorp arbeitet mit EMX bei der Leeville-Liegenschaft zusammen. Diese beinhaltet Teile des Untertage-Goldabbaus von Nevada Gold Mines. Ohne eigenes Bergbaurisiko fließt EMX hier kontinuierlich ein einprozentiger Gross Smelter Return ...

