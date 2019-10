FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Der Bund hat die Boston Consulting Group mit der Überprüfung seiner rund 15-prozentigen Beteiligung an der Commerzbank AG beauftragt. Das teilte die Deutsche Finanzagentur am Freitag auf Anfrage mit. "Wir haben vor zehn Minuten den Zuschlag an Boston Consulting Group erteilt", sagte Sprecherin Kirsten Bradtmöller am Freitagmorgen zu Dow Jones Newswires. Dies werde später auf einem EU-Portal veröffentlicht.

Der Bund hatte die Ausschreibung für den Auftrag Anfang August über das "Deutsche Vergabeportal" im Internet veröffentlicht. Darin wurde der Auftrag beschrieben als: "Beratung der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH ('Finanzagentur'), insbesondere hinsichtlich der Bewertung der strategischen Ausrichtung der Commerzbank ('CBK')".

Der Auftragnehmer des zu vergebenden Auftrags soll demnach "eine Bewertung der strategischen Ausrichtung der CBK vornehmen sowie eine Einschätzung von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken ('SWOT-Analyse') des Geschäftsmodells der CBK" abgeben.

Laut Bundesfinanzministerium soll der Auftragnehmer "eine Bewertung des Geschäftsmodells der Commerzbank vornehmen und daraus strategische Empfehlungen für das Beteiligungsmanagement des Bundes ableiten." Angelegt ist der Auftrag auf zwölf Monate, bestätigte Bradtmöller. Dies könne sich aber "natürlich im Laufe der Zusammenarbeit ändern", hob sie hervor. Man müsse erst die genauen Parameter betrachten.

October 25, 2019

