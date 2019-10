Der Kreditkartenkonzern Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, NYSE: V) erhöht seine Quartalsdividende um 20 Prozent auf 30 US-Cents. Im Vorquartal waren es 25 US-Cents. Die Zahlung erfolgt am 3. Dezember 2019 (Record day: 15. November 2019). Visa zahlt auf das Gesamtjahr gesehen 1,20 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 176,16 US-Dollar (Stand: 24. Oktober 2019) einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...