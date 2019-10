Und zwar mit 12,6 %. Oliver Samwer erklärt damit das neue Ziel von Rocket, nicht mehr in Online-Business, sondern in der Telekommunikation rund um Internet eine Kombination aufzubauen. United Internet sitzt bei Tele Columbus bereits im Boot und was planen beide zusammen, nachdem die Westerwälder bereits ein Ankeraktionär von Rocket sind? Es lohnt sich mitzuspielen.



