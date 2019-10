FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag knapp behauptet. Der DAX fällt um 0,1 Prozent auf 12.857 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,2 Prozent auf 3.614 Punkte. Neben der weiter auf Hochtouren laufenden Berichtssaison rückt das Thema Brexit wieder stärker in den Mittelpunkt. Der britische Premierminister Boris Johnson fordert nun Neuwahlen am 12. Dezember. Damit dürfte sich die Unsicherheit im Hinblick auf den möglichen Wahlausgang erhöhen. Die EU will am Freitag bekannt geben, in welchem Rahmen der Austrittstermin verlängert werden kann.

Keine nennenswerten Impulse kommen dagegen vom ifo-Geschäftsklima-Index, obwohl dieser unverändert ausgefallen ist und damit besser als erwartet. Die Geschäftserwartungen haben sich aufgehellt, die Komponente stieg auf 91,5 von 90,9. Die Geschäftslage wurde dagegen noch etwas negativer beurteilt als im September.

In diesem Umfeld zeigt der DAX einen kleinen Konsolidierungsansatz. Dabei bleibt die Ausbruchsituation bestehen, die ehemaligen Jahreshochs bei 12.800 Punkten gelten nun als Unterstützung, wie es heißt. Ein neues Jahreshoch über dem Donnerstag-Hoch bei 12.914 Punkten wäre ein Signal für eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends Richtung 13.000 Punkte.

AB Inbev mit Kurseinbruch - auch Henkel und MTU schwach

Auf der Unternehmensseite leiden AB Inbev noch stärker unter Gegenwind als erwartet. Der operative Gewinn hat die Schätzungen nicht erfüllt, auch der Umsatz des Getränkekonzerns ist mau. Der Kurs bricht um 10,2 Prozent ein. Der Index der europäischen Nahrungsmittel- und Getränke-Aktien liegt so auch mit einem Minus von 1,5 Prozent besonders schwach im Markt. Auf der Gewinnerseite stehen Retail-Aktien und die Autotitel.

MTU fallen um 2,5 Prozent. Der Umsatz ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, der Auftragsbestand hat sich allerdings sehr stark entwickelt.

Henkel führen die DAX-Verlierer mit einem Minus von 4,4 Prozent an. Der überraschende Wechsel an der Unternehmensspitze könnte laut Händlern auf strategische Differenzen hindeuten und Jefferies bezweifelt, dass der Wechsel die richtige Antwort auf die Herausforderungen ist. .

Kering sehr stark - Lafarge ziehen Heidelbergcement nach oben

Auf der anderen Seite steigen Kering nach sehr starken Quartalszahlen um 8,3 Prozent. Der organische Umsatz ist um 12 Prozent gewachsen, und auch die Tochter Gucci hat die Erwartungen übertroffen. Im Fahrwasser erhöhen sich LVMH um 1,7 Prozent.

Lafargeholcim gewinnen nach guten Zahlen und einem zuversichtlichen Ausblick 2,6 Prozent. Im Windschatten ziehen Heidelbergcement um 1,5 Prozent an und führen damit die DAX-Gewinnerliste an. Auf dem zweiten Platz stehen Daimler, die mit Anschlusskäufen und positiven Analystenkommentaren um 1,2 Prozent steigen. Der Stoxx-Autoindex profitiert auch von guten Zahlen der Zulieferer Michelin und Valeo, die beide deutlich zulegen.

United Internet und 1&1 Drillisch schwach - Telefonica Deutschland fest

Im TecDAX brechen United Internet und 1&1 Drillisch zweistellig ein, während es für Telefonica Deutschland um fast 4 Prozent nach oben geht. 1&1 Drillisch hat seine EBITDA-Prognose um 85 Millionen auf 690 Millionen Euro gesenkt, das schlägt auch auf United Internet durch. Grund ist, dass Telefonica Deutschland die Preise für bestimmte Leistungen für 1&1 Drillisch nicht reduzieren muss.

Bei den Banken hat Barclays gute Zahlen vorgelegt der Kurs gewinnt 2,1 Prozent. In der zweiten Reihe des deutschen Marktes steigen Gea nach guten Zahlen um 1,7 Prozent. In der vierten Reihe legen die Aktien von Tele Columbus um 15 Prozent zu. Rocket Internet ist mit 12,3 Prozent bei dem Kabelnetzbetreiber eingestiegen und will den Anteil weiter ausbauen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.613,84 -0,21 -7,53 20,40 Stoxx-50 3.271,74 -0,34 -11,20 18,54 DAX 12.856,98 -0,12 -15,12 21,76 MDAX 26.182,99 -0,44 -116,39 21,28 TecDAX 2.802,31 -1,11 -31,51 14,37 SDAX 11.360,22 -0,24 -27,14 19,47 FTSE 7.310,89 -0,24 -17,36 8,92 CAC 5.690,26 0,10 5,93 20,28 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,38 0,03 -0,62 US-Zehnjahresrendite 1,77 0,01 -0,91 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.05 Uhr Do, 17:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1120 +0,12% 1,1106 1,1097 -3,0% EUR/JPY 120,78 +0,11% 120,69 120,53 -3,9% EUR/CHF 1,1029 +0,10% 1,1025 1,1017 -2,0% EUR/GBP 0,8651 +0,08% 0,8648 0,8648 -3,9% USD/JPY 108,62 -0,01% 108,67 108,61 -0,9% GBP/USD 1,2856 +0,07% 1,2841 1,2830 +0,7% USD/CNH (Offshore) 7,0678 -0,05% 7,0666 7,0698 +2,9% Bitcoin BTC/USD 7.473,26 +0,47% 7.467,01 7.449,76 +100,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,11 56,23 -0,2% -0,12 +16,0% Brent/ICE 61,60 61,67 -0,1% -0,07 +11,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.505,36 1.504,80 +0,0% +0,56 +17,4% Silber (Spot) 18,03 17,81 +1,3% +0,22 +16,4% Platin (Spot) 932,31 924,00 +0,9% +8,31 +17,1% Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,2% -0,01 +0,6% ===

