BASF: Maues Quartalsergebnis, Aktie trotzdem im Höhenflug

BASF (WKN: BASF11 / ISIN: DE000BASF111) präsentierte am Donnerstag die Geschäftszahlen zum dritten Quartal, die alles andere als berauschend ausfielen. So sank der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 2 Prozent auf 15,2 Mrd. Euro, und beim Gewinn wurde ein Minus von 24 Prozent verbucht (911 Mio. Euro).

Analysten werden optimistischer

Mit den jüngsten Geschäftszahlen konnte der DAX-Konzern die Erwartungen der Analysten dennoch übertreffen, woraufhin die Aktie am Donnerstag um über 3 Prozent zulegen konnte. So erhöhten bspw. am Donnerstag im Zuge der Quartalszahlenbekanntgabe Independent Research und die DZ Bank die Kursziele für die BASF-Aktie leicht. Nach der Anhebung lautet hier das Kursziel zwar nur 68,00 Euro (aktueller Kurs: 69,56 Euro). Dennoch waren dies die ersten verhalten positiven Nachrichten nach monatelangen Negativ-Schlagzeilen.

