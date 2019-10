Die Jagd nach Rendite treibt Geldprofis ins Risiko. Wie vor dem Lehman-Crash kaufen sie illiquide Anlagen. Der britische Starfondsmanager Neil Woodford wurde deswegen gefeuert. Das ist nicht der erste Fall.

Die Nerven des Pförtners liegen blank. "Stop! Journalisten sind hier nicht erlaubt!" Er kramt einen Zettel hervor. Auf ihm steht die Telefonnummer eines Firmensprechers. "Und jetzt gehen Sie bitte, sofort!" Seine Nervosität ist nachzuvollziehen. Hinter der Tür, die er so aufmerksam bewacht, werden die Scherben eines Investmentimperiums zusammengekehrt, das gerade kollabiert ist. Noch vor wenigen Tagen war der Parkplatz vor dem dreistöckigen Bürogebäude am Stadtrand von Oxford voll mit dicken Autos: Jaguar, Range Rover - und der Porsche Cayenne des Chefs.

Heute sind die Jalousien im Erdgeschoss runtergelassen. Dahinter: die Büros von Woodford Investment Management, der Firma des Starfondsmanagers Neil Woodford. Sie wird abgewickelt. Durch die Jalousie ist zu erkennen, wie ein Techniker einen Monitor abbaut. Es ist das unrühmliche Karriereende eines Mannes, der noch vor Kurzem als "Orakel von Oxford" gefeiert wurde. Bis er mit immer waghalsigeren Wetten das Geld seiner Anleger in den Sand setzte.

Zum Verhängnis wurde Woodford ein Phänomen, das schon in der großen Finanzkrise 2008 zu beobachten war und in diesem Jahr bereits mehreren Fonds zum Verhängnis wurde: mangelnde Liquidität. Das Problem: Teuer bezahlte Fondsmanager können in der Regel nicht besser abschneiden als Indexfonds, die einfach Indizes wie den Dax oder den Euro Stoxx abbilden. Auf der Jagd nach Rendite kaufen viele deshalb riskante, wenig oder gar nicht gehandelte Papiere. In Crashphasen oder bei Misserfolgen des Fonds wollen viele Anleger an ihr Geld. Der Manager kann dann die illiquiden Anlagen nicht schnell loswerden. Der Fonds schließt, Anleger bekommen keine Auszahlung.

Das Phänomen ist nicht auf Investmentfonds beschränkt: Der Niedrigzins treibt auch Großanleger in die Enge. Solide Zinspapiere bringen Pensionskassen und Lebensversicherern zu wenig Rendite. Das treibt sie in illiquide Alternativen wie Schuldscheindarlehen, Immobilien, Private Equity oder Hedgefonds. Laut einer Studie der Research-Agentur Preqin halten Großanleger weltweit 9,5 Billionen Dollar in diesen Kapitalanlagen. Bis 2023 sollen es 14 Billionen Dollar sein. Der Geldstrom treibt die Preise. Verlieren Anleger das Vertrauen, platzt die Blase. Sie wollen dann mehr Geld abziehen, als sich kurzfristig flüssig machen lässt. Die Märkte kollabieren, wie 2008 in der Finanzkrise.

Aufseher in Sorge

Woodford hat keine Fondsanteile an deutsche Anleger verkauft. Trotzdem beobachtet die deutsche Finanzaufsicht BaFin den Fall aufmerksam. "Wir sitzen aktuell auf der Stuhlkante und sind bereit, einzugreifen", sagt ein hochrangiger Aufseher. Und erinnert an die Finanzkrise 2008, als der größte US-Geldmarktfonds beinahe kollabierte. "Dessen Crash wäre schlimmer gewesen als die Lehman-Pleite. Wir schauen deshalb heute viel stärker auf große Fonds." Aktuell sei wieder sehr viel Geld in illiquide Anlagen geflossen, in Deutschland vor allem in Immobilien. Es sei ein Alarmsignal, dass der Woodford-Fonds geschlossen sei und die Anleger nicht an ihr Geld kämen. Wenn Anleger bestimmten Anlageformen misstrauten und ihr Geld abziehen, könne das das ganze Finanzsystem erschüttern.

So wie 2008, als in Deutschland offene Immobilienfonds unter Druck gerieten. Anleger wollten aus den Fonds raus, denen aber fehlte das Geld, um die Anteile zurückzunehmen. Folge: Fonds wurden eingefroren und mussten über Jahre ihre Immobilien liquidieren. Schuld war ein mittlerweile durch längere Haltefristen behobener Konstruktionsfehler: Für illiquide Immobilien gab die Fondsgesellschaft jederzeit handelbare Anteile aus. Ähnlich erging es Anleihefonds mit europäischen Hochzinsanleihen 2012 in der Griechenlandkrise. Zinspapiere des griechischen Staates waren nicht mehr handelbar. Durch den anschließenden Schuldenschnitt verloren die betroffenen Anleger viel Geld.

Der Aufstieg des Superstars

Neil Woodford hat sich seinen Ruf als Starfondsmanager über viele Jahre erarbeitet. Wie erfolgreich er war, verdeutlicht eine Zahl: 250 000. Das war die Summe, die ein Anleger 2014 auf seinem Konto wiederfand, wenn er Woodford zu Beginn seiner Karriere beim Fondsriesen Invesco im Jahr 1988 10 000 Pfund anvertraut hatte. Sowohl vor dem 2000er-Crash als auch vor der Lehman-Pleite verkaufte er - und ersparte Anlegern Verluste.

Dass er ...

