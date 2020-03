Tschüss, 5 Euro fixe Gebühren! Aktien handeln wird in Stuttgart jetzt viel günstiger: https://bit.ly/2x4q2MT Die Corona-Krise lähmt vielerorts die Wirtschaft - Bars und Kinos bleiben leer, die Bundesliga überlegt Geisterspiele und Urlaub in Italien rückt in weite Ferne. Welche Spuren dies in der Wirtschaft hinterlässt, ob aus einer Rezession womöglich wieder eine Finanzkrise entsteht? Hier die Einschätzungen von Michael Bloss, EIFD-Direktor, der zudem verrät, welche Unternehmen von der aktuellen Situation profitieren.