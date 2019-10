Hamburg (ots) - Die erste Erkältungswelle des Jahres hat viele Menschen fest im Griff. Hustensaft, Nasentropfen und Kopfschmerztabletten müssen schnell zur Hand sein. Sie stehen deshalb in vielen Haushalten ungesichert auf Küchentisch, Anrichte oder Nachtschrank. Auch neugierige Kleinkinder können zugreifen. Dabei kann es zu schweren Vergiftungen kommen.Eltern von Kleinkindern sollten deshalb auch bei akuten Erkrankungen alle Medikamente - ob rezeptpflichtig oder nicht - stets so aufbewahren, dass sie für die Kinder unzugänglich sind. Das rät die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH), Hamburg. Geeignet ist zum Beispiel ein verschließbarer Medikamentenschrank, eine verschließbare Schublade oder das höchste Bord im Hängeschrank der Küche. Auch regelmäßig benutzte Präparate wie Verhütungsmittel oder Fluoridtabletten zur Kariesprophylaxe gehören nicht in Kinderhände. Tabletten sollten zudem nicht vor Kindern eingenommen werden, weil es die Kinder zum Nachahmen anregt ("Doktorspiele").Was tun bei Vergiftungen mit Medikamenten?- Das Kind beruhigen und beobachten.- Bei spontanem Erbrechen helfen, das Erbrechen aber nichtherbeiführen.- Bei Bewusstlosigkeit: Notruf 112 rufen, freie Atemwegesicherstellen durch stabile Seitenlage.- Stets medizinischen Rat einholen, zum Beispiel bei denGiftnotrufzentralen. Telefonnummern für ganz Deutschland gibt es zumBeispiel hier: http://ots.de/CiWxQX. Über die DSH:Pro Jahr sterben mehr als 11.000 Menschen in Deutschland nach einem Haushaltsunfall. Mehr als 7,1 Millionen Bundesbürger verletzen sich pro Jahr in den vermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beim Heimwerken, beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten. Die gemeinnützige Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) will mit ihrer Arbeit dazu beitragen, diese hohen Unfallzahlen zu senken. Mehr Infos auf www.das-sichere-haus.de.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 29 81 04 62Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/4414157