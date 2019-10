Linz (www.anleihencheck.de) - In der Septembersitzung reduzierte die Russische Zentralbank den Leitzins auf 7%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Tempo der vorangegangenen Zinssitzungen sei, infolge einer stark fallenden Inflation, enorm gewesen. Der Leitzins habe Ende 2014 noch bei 17% gelegen. Die Inflation habe mit 16,9% den Höchststand im Frühjahr 2015 erreicht. Heute stabilisiere sich die Teuerungsrate im Bereich von 4%. Zinssenkungen seien für 2019 noch bis auf 6,5% zu erwarten. Von dieser Seite her drohe dem Russischen Rubel (RUB) keine negative Auswirkung. Es sei eher das Gegenteil der Fall. Denn trotz Sanktionsdrohungen durch die USA erweise sich die russische Konjunktur als robust. ...

