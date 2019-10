Wien (www.anleihencheck.de) - Der japanische Technologie-Investor Softbank (Ba1/BB+) erhöht seinen Anteil an Wework (B/CCC) von rund 29% auf 80% und übernimmt damit die Kontrolle über das Unternehmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Darüber hinaus würden weitere Kredite bereitgestellt. In Summe belaufe sich die Kapitalspritze auf rund EUR 9,5 Mrd. Der Anbieter von flexiblen Büroräumlichkeiten sei zuletzt operativ massiv unter Druck geraten, Medienberichten zufolge hätte ohne ein Einschreiten des Ankeraktionärs zum Jahresende ein Insolvenzverfahren gedroht, nachdem auch der geplante Börsengang habe abgesagt werden müssen. Softbank selbst habe bereits mehr als EUR 10 Mrd. in die Beteiligung investiert - deutlich mehr als diese heute Wert sei (rund EUR 8 Mrd.). (News vom 24.10.2019) (25.10.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...