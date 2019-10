Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Zwar beließ die schwedische Riksbank gestern den Leitzins wie erwartet bei -0,25%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gleichzeitig hätten die schwedischen Währungshüter in ihrem Statement zur Zinsentscheidung jedoch ihre Entschlossenheit zu einer weiteren Zinserhöhung untermauert. Demnach werde es "höchst wahrscheinlich" im Dezember eine Anhebung des Leitzinses um 25 BP geben. Obwohl die Notenbanker auch ihre langfristigen Zinserwartungen zurückgeschraubt und über die Dezember Erhöhung hinaus auf absehbare Zeit keine Zinsanpassungen mehr in Aussicht gestellt hätten, sei die Kommunikation der Riksbank von den Finanzmärkten insgesamt als "hawkish" wahrgenommen worden, sodass der Euro zur Krone zeitweilig auf ein neues Monatstief bei unter 10,7 SEK zurückgefallen sei. (25.10.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...