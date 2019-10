Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Ära Draghi neigt sich dem Ende zu, so die Analysten der Helaba.Seine Politik werde zunehmend kritisch beurteilt, verstärkt seit den Entscheidungen im September. Aber nicht nur diese selbst, sondern auch wie sie zustande gekommen seien, habe für Unmut gesorgt und eine große Kluft innerhalb des EZB-Rates offenbart. In den nächsten Jahren müsse der EZB-Rat wieder zu Einigkeit zurückfinden und die Öffentlichkeit von seinem Handeln überzeugen. Die Stabilität der Währung fuße schließlich in dem Vertrauen der Bevölkerung in den gesetzlichen Rahmen, die Institutionen und die handelnden Personen. ...

