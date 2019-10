Aktivste Derivate im frühen Handel: Verkauf: Apple Call WKN DS2R4D http://bit.ly/2Jj3eMr Verkauf: Daimler Call WKN PZ5SG4 http://bit.ly/2JjW7TW Der Dax startet am letzten Handelstag einer weiteren starken Börsenwoche kaum verändert. Die Performance derzeit ist beeindruckend: Mit 12.914 Punkten hatte der Dax am Donnerstag ein frisches Jahreshoch erklommen. In dieser dritten Gewinnwoche in Folge liegt das Plus bei rund 1,9%. Seit Anfang Oktober knapp 9% Auch wenn Anleger schon auf die 13.000 Punkte schielen: Der Markt ist derzeit überkauft und anfällig für eine Korrektur. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: MTU: Daxneuling und Triebwerksbauer hat im Sommer ein überraschend starkes Gewinnplus eingeflogen Henkel: Konsumgüterkonzern bekommt neuen CEO Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß