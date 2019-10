München (ots) - Die Schauspielerin Susanne Pätzold und ihr Kollege Michael Kessler parodierten bei "Switch Reloaded" unzählige Stars und Berühmtheiten und sahnten mit ihrer witzigen Verwandlungskunst jede Menge Auszeichnungen vom "Deutschen Fernsehpreis" bis zum "Grimme Preis" ab. Zum Wochenauftakt schlüpfen die beiden in die Rolle von Ratefüchsen. Ob sie die auch täuschend echt spielen können?"Licht aus! Spot an!" machte ihn zur Legende. Und wenn Moderator Ilja Richter sein Studiopublikum mit "Hallo Freunde" zur "Disco" begrüßte, antworteten diese im Chor: "Hallo Ilja!" Nicht Disco, sondern Schlager sind seine Leidenschaft: Uwe Hübner moderierte ab 1990 die "ZDF-Hitparade", in der insgesamt 32 Jahre lang alle Größen des deutschen Schlagers ihre Hits präsentierten. Am Dienstag treten die beiden Musikshow-Legenden an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton zum Rateduell an.Seit über fünf Jahren feiert die ZDF-Samstagskrimireihe "München Mord" Erfolge. Erst kürzlich begannen die Dreharbeiten für zwei neue Filme mit Bernadette Heerwagen, Marcus Mittermeier und Alexander Held als schrägem Ermittlertrio. Die beiden männlichen Hauptdarsteller sind am Mittwoch den Antworten auf spannende Fragen auf der Spur. Gerade feierten Jessica Schwarz und Karoline Herfurth die Premiere ihres neuen Kinofilms "Das perfekte Geheimnis". Quasi direkt vom roten Teppich lädt Moderator Kai Pflaume die beiden Schauspielerinnen am Donnerstag in sein Quiz-Studio zum fröhlichen Raten ein. Zum Wochenausklang geben sich die "Tatort"-Stars Christine Urspruch und Axel Prahl die Ehre. Bei "Wer weiß denn sowas?" werden "Alberich" und Kommissar Thiel sicher auch ohne Professor Boerne auf die richtigen Lösungen zu schrägen Quizfragen wie diesen kommen:Wer es beim Camping im Schlafsack schön warm haben möchte, ...?a) schläft mit den Füßen leicht hangaufwärts.b) sollte nackt darin schlafen.c) breitet den Schlafsack schon einige Zeit vor dem Schlafen aus.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 28. Oktober bis 1. November2019 im Überblick:Montag, 28. Oktober - die Schauspieler Susanne Pätzold und MichaelKesslerDienstag, 29.Oktober - die Moderatoren Ilja Richter und Uwe HübnerMittwoch, 30. Oktober - die Schauspieler Alexander Held und MarcusMittermeierDonnerstag, 31. Oktober - die Schauspielerinnen Jessica Schwarz undKaroline HerfurthFreitag, 1. November - die "Tatort"-Stars Christine Urspruch und AxelPrahl "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4414201