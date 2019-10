Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Aktie der Gea Group nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Kennziffern des Anlagenbauers seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen dürften sich dadurch nicht großartig ändern./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 08:29 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 08:45 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006602006