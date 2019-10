Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen zum dritten Quartal von 80 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller habe exzellente Resultate vorgelegt und die Jahresziele bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Markt beim Ergebnisausblick für das operative Ergebnis (Ebit) noch mehr erwartet. Er reduzierte seine Ebit-Prognosen für die Jahre 2019 bis 2021 etwas./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 08:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 08:32 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-10-25/11:45

ISIN: DE0006969603