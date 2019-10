Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Zahlen zum dritten Quartal von 64 auf 68 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe positiv überrascht, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen setze seine Pläne nun besser um. Bei seinem neuen Kursziel orientiere er sich nun an den Schätzungen bis Dezember 2020./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 01:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 01:08 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-10-25/11:50

ISIN: US4581401001