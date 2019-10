marktEINBLICKE um 12: Positive Wochenbilanz - BASF übertrifft die Erwartungen

Der DAX ist am Freitag mit einem kleinen Minus in den Handel gestartet. Die bisherige Wochenbilanz fällt dennoch positiv aus. Denn seit vergangenem Freitag konnte der Index rund 250 Punkte zulegen, wobei am Donnerstag ein neues 16-Monats-Hoch markiert wurde.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,2% 12.848 MDAX -0,6% 26.153 TecDAX -1,2% 2.801 SDAX -0,2% 11.361 Euro Stoxx 50 -0,3% 3.610

Die Topwerte im DAX sind HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004), Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) und E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999). Im Fokus stand auch BASF (WKN: BASF11 / ISIN: DE000BASF111). Der Chemiekonzern verzeichnete im dritten Quartal einen deutlichen Gewinneinbruch, konnte die Erwartungen der Analysten aber dennoch übertreffen. Ebenfalls weniger Gewinn erzielt hat Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) im dritten Quartal. Die Aktie setzte daraufhin kräftig zurück.

