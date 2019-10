Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Russische Zentralbank wird heute voraussichtlich ihren Leitzins von 7,0% auf 6,75% zurücknehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Damit liege der Schlüsselzins weiter über der abnehmenden Teuerung, was in den zurückliegenden Monaten zu einem Anstieg der Realzinsen geführt habe. Der zunehmend wahrscheinliche Rückgang der Inflation unter das von den Währungshütern angestrebte Ziel von 4% spreche für zusätzliche geldpolitische Lockerungen. Die Analysten würden 2020 einen tieferen Leitzins bei 6,50% erwarten. Langlaufende russische Staatsanleihen würden in diesem Umfeld an Attraktivität gewinnen. (25.10.2019/alc/a/a) ...

