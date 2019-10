Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Umfeld der Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidungen sowie der nachfolgenden EZB-Pressekonferenz gab es gestern zwar einige (moderate) Kursausschläge am deutschen Rentenmarkt, diese waren aber nicht nachhaltig, so die Analysten von Postbank Research.Weder die Geldpolitik noch enttäuschende Konjunkturdaten für die Eurozone hätten letztlich für eine klare Bewegung gesorgt. Am Abend hätten zehnjährige Bundesanleihen mit -0,41% einen Basispunkt niedriger als am Vortag rentiert. Am US-Rentenmarkt habe sich im Tagesverlauf ein vergleichbares Bild ergeben. Trotz schwächer als erwartet ausgefallener Auftragsdaten in der Industrie sei hier die Rendite zehnjähriger Treasuries jedoch leicht um einen Basispunkt auf 1,77% geklettert. Der Vorschlag von Großbritanniens Premier Boris Johnson für Neuwahlen am 12. Dezember dieses Jahres sorge heute Morgen nicht für Aufregung an den Rentenmärkten. (25.10.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...