Envites Energy aus Nordhausen in Thüringen hat unter dem Titel "Verfahren zur Herstellung einer Batteriezelle, vorzugsweise einer Li-Ionen-Bi Stapelzelle mit Feststoff" ein neues Patent zur effizienten Produktion von Batteriezellen veröffentlicht. Derzeit werden Musterzellen für erste Kundeninteressen aufgelegt. Ab 2020 sollen diese Zellen in einem neuen Konsortionalprojekt in Mitteldeutschland auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...