ZertifikateAwards 2019/2020 - Wer macht das Rennen? Ihre Stimme zählt! Und zu gewinnen gibt es auch etwas

Zertifikatefans, Anleger und solche die es werden wollen, sind gefragt: Im Rahmen der 18. ZertifikateAwards, den wichtigsten Auszeichnungen der Zertifikate-Branche, haben Sie die Chance ihre Lieblinge zu wählen.

Konkret zeichnet "Der Zertifikateberater" am 21. November 2019 gemeinsam mit n-tv sowie den Hauptsponsoren Börse Frankfurt Zertifikate und Börse Stuttgart zum insgesamt 18. Mal die besten Zertifikate-Emittenten des Jahres aus. Beim Gala-Abend in der Hauptstadtrepräsentanz von Bertelsmann in Berlin werden zehn Awards für die einzelnen Produktkategorien verliehen. Unter anderem werden die Häuser mit dem besten Anlegerservice und dem besten Primärmarkt-Angebot ausgezeichnet und die Gesamtpreise vergeben. Über die Preisträger entscheidet eine mit mehr als 30 renommierten Experten besetzte Fachjury.

Den vollständigen Artikel lesen ...