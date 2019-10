Heidelberg Pharma AG: Pflichtwandlungsmitteilung DGAP-News: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Sonstiges Heidelberg Pharma AG: Pflichtwandlungsmitteilung 25.10.2019 / 12:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Pflichtwandlungsmitteilung zu den von der Heidelberg Pharma AG ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A2GSZA0 / WKN A11QVV) Die Heidelberg Pharma AG ("Anleiheschuldnerin") hat am 22. November 2017 Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 14.968.380,00 Euro ausgegeben ("Schuldverschreibungen"). Gemäß § 8.1 der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen kann die Anleiheschuldnerin die Wandlung der Schuldverschreibung in Aktien der Anleiheschuldnerin verlangen ("Pflichtwandlung"), soweit die Schuldverschreibungen am Endfälligkeitstag weder vorzeitig zurückgezahlt, gewandelt noch zurückgekauft und entwertet worden sind ("Pflichtwandlungsrecht"). Die Anleiheschuldnerin teilt den Inhabern der Schuldverschreibungen hiermit mit, dass sie gemäß § 8.1 der Anleihebedingungen ihr Recht zur Pflichtwandlung am Endfälligkeitstag (22. November 2019) ausübt. Die Pflichtwandlung erfolgt zum Wandlungspreis nach § 6.1 der Bedingungen. Somit beträgt der Wandlungspreis 2,60 Euro. Jede Schuldverschreibung wird in die Anzahl Aktien gewandelt, die sich durch Division des Nennbetrags der zu wandelnden Schuldverschreibungen durch den Wandlungspreis errechnet. Insgesamt wurden 14.968.380 Schuldverschreibungen zum Nennwert von je 1,00 Euro ausgegeben, wovon zum 25. Oktober 2019 134.184 Schuldverschreibungen noch nicht in Aktien gewandelt wurden. Im Rahmen der Pflichtwandlung werden durch Wandlung der 134.184 bislang nicht gewandelten Schuldverschreibungen bis zu 51.609 neue Aktien geschaffen, soweit nicht noch bis zum Endfälligkeitstag (22. November 2019) Wandlungen erfolgen. Die Durchführung der Pflichtwandlung richtet sich nach § 9 der Anleihebedingungen. Ladenburg, im Oktober 2019 Heidelberg Pharma AG - Der Vorstand - Korrespondierende Pressemeldung vom 3. November 2017: Heidelberg Pharma AG plant Kapitalmaßnahme zur Finanzierung ihrer ATAC-Entwicklungsprogramme --------------------------------------------------------------------------- 25.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Pharma AG Schriesheimer Str. 101 68526 Ladenburg Deutschland Telefon: +49 (0)89 41 31 38 - 0 Fax: +49 (0)89 41 31 38 - 99 E-Mail: investors@hdpharma.com Internet: www.heidelberg-pharma.com ISIN: DE000A11QVV0 WKN: A11QVV Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 897381 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 897381 25.10.2019 ISIN DE000A11QVV0 AXC0171 2019-10-25/12:30