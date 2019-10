Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Das reduzierte Ergebnisziel für 2019 resultierend aus einem Schiedsspruch im Streit um rückwirkende Preissenkungen für den Zugang von 1&1 zum Mobilfunknetz von Telefonica Deutschland sei eine wirklich negative Nachricht, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies ändere aber nichts an seiner weiterhin positiven Einschätzung der 1&1-Aktie./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 08:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 08:24 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-10-25/12:37

ISIN: DE0005545503