Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 170 Pence belassen. Die britische Großbank habe sich in einigen Bereichen verbessert, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick habe keine Überraschungen bereitgehalten./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 02:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 03:09 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-10-25/12:38

ISIN: GB0031348658