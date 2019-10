Die Ölpreise konnten am Donnerstag noch einmal zulegen und bleiben trotz leichtem Preisrutsch am Freitag auf hohem Niveau. Marktteilnehmer erwarten einen weitestgehend impulslosen Handelstag an den Börsen. So verabschieden sich die Heizölpreise mit Aufschlägen von durchschnittlich 0,45 Cent bzw. Rappen pro Liter in das Wochenende. Die Ölpreise starten etwas weicher in den Freitaghandel. Der Preis ...

