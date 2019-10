Die CropEnergies AG (ISIN DE000A0LAUP1) erwartet auch für das 3. Quartal 2019/20 (1. September bis 30. November 2019) ein deutlich über dem Vorjahr liegendes Ergebnis und erhöht erneut die Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr 2019/20. Erwartet wird nunmehr ein Umsatz in einer Bandbreite von 840 bis 870 (zuvor erwartet: 820 bis 860) Millionen Euro. Das operative Ergebnis soll auf 70 bis 90 (zuvor erwartet: 50 bis 75) Millionen Euro ansteigen, was einem EBITDA von 110 bis 135 (zuvor erwartet: 90 bis 120) Millionen Euro entspricht. Man kann sich schon fast an die guten Nachrichten gewöhnen.Cropenergies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...