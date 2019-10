Hannover (www.anleihencheck.de) - Der öffentliche Druck auf die deutsche Bundesregierung, Investitionen in Klimaschutzprojekte zu erhöhen, ist in den vergangenen Monaten gestiegen, so Marcio da Costa, Portfolio Manager, SSA & Green Bonds, bei der BANTLEON AG.Nachdem sich bereits mehrere Länder der Eurozone im Green-Bond-Markt engagiert hätten, sehe sich nun auch die Bundesrepublik Deutschland gedrängt, einen ersten Green Bond zu begeben. Positiv sei, dass die deutsche Finanzagentur bereits ein konkretes Konzept zur Emission einer grünen Anleihe vorgestellt habe. Details wie Emissionsvolumen und Zeitpunkt seien allerdings noch nicht bekannt. ...

