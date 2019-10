Bonn (www.anleihencheck.de) - Wer seitens der Einkaufsmanagerindices für die Eurozone und Deutschland auf klare konjunkturelle Hoffnungsschimmer gesetzt hatte, wurde durch die gestern veröffentlichten Oktober-Daten enttäuscht, so die Analysten von Postbank Research.Nach der Erreichung mehrjähriger Tiefs im Vormonat lägen die Indikatoren für das Verarbeitende Gewerbe ohne signifikante Veränderungen weiterhin deutlich (EWU) mit 45,7 Punkten beziehungsweise tief (DE) mit 41,9 Zählern in kontraktivem Terrain. Die Serviceindices würden mit Werten knapp oberhalb der Expansionsschwelle (EWU: 51,8 Punkte; DE: 51,2 Punkte) auch im Oktober ein bestenfalls verhaltenes Wachstum des Sektors signalisieren. Der erhoffte Befreiungsschlag sei damit ausgeblieben. Dies dürfte ein klares Signal sein, dass derzeit wenig für ein Überwinden der Konjunkturschwäche im Euroraum beziehungsweise der aktuellen technischen Rezession hierzulande noch in diesem Jahr spreche. Zudem böten die Daten der EZB jeden Grund, sich in ihrem im September nochmals gelockerten geldpolitischen Kurs bestätigt zu sehen. ...

