Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte eine fortgesetzte Erholung der Sparte Consumer zeigen sowie solide Trends im Geschäftsbereich Pharma, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er empfiehlt die Aktie insbesondere all jenen, die Kursschwankungen aushalten können und über Geduld verfügen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2019 / 20:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-10-25/13:16

ISIN: DE000BAY0017