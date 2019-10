EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / EMPFOHLENER ERWERB -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ergebnis der Anhörung vor Gericht und Beendigung des Schemes Fusion/Übernahme/Beteiligung 25.10.2019 St Helier, Jersey - EMPFOHLENER ERWERB Ergebnis der Anhörung vor Gericht und Beendigung des Schemes Ad hoc Mitteilung - Jersey, 25 Oktober 2019, Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass bei der heutigen Anhörung vor Gericht im Zusammenhang mit dem empfohlenen Erwerbs ("Erwerb") des gesamten ausgegebenen und noch auszugebenden Aktienkapitals von Atrium, das sich nicht bereits direkt oder indirekt im Besitz von Gazit oder ihren Tochtergesellschaften befindet, durch Nb (2019) B.V. ("Bidco"), eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Gazit-Globe Limited ("Gazit"), welches im Wege eines Scheme of Arrangement gemäß Artikel 125 des Jersey Companies Law durchgeführt werden soll (das "Scheme"), die für das Scheme erforderliche Zustimmung (75% der Scheme-Aktien die abgestimmt haben) durch die Aktionäre nicht erteilt wurde. Dementsprechend gilt das Scheme gemäß Absatz 2.1 des Teils 3 des Scheme- Dokuments vom 27 September 2019 (das "Scheme-Dokument") als beendet. Das Scheme wurde in der Anhörung vor Gericht nicht genehmigt und die Gesellschafterversammlung wurde vor Abstimmung ohne Festsetzung eines neuen Versammlungstermins vertagt. Die Genehmigungsanhörung in der das Scheme genehmigt werden sollte und welche für den 5. November 2019 angesetzt wurde, findet nicht statt. Abstimmungsergebnis der Anhörung vor Gericht Die Aufschlüsselung der Anzahl der abgegebenen Stimmen und deren entsprechende prozentuale Verteilung zeigt folgendes Ergebnis: _____________________________________________________________________________ | | | | | |Anzahl der für| | | | | | |Scheme-Aktien | | | | | | |abgegeben | | | | | | |Stimmen, als | | | | | | |Prozentsatz | | | | | | |des | | | | | | |ausgegebenen | | | |Prozentsatz| | |Aktienkapitals| | |Anzahl der |der für |Anzahl der |Prozentsatz |das zur | |Ergebnis der|für Scheme-|Scheme- |abstimmenden|der |Abstimmung | |Anhörung vor|Aktien |Aktien |Scheme- |abstimmenden|über das | |Gericht |abgegeben |abgegeben |Aktionäre |Scheme- |Scheme | | |Stimmen |Stimmen | |Aktionäre |berechtigt ist| | | | | | |(d.h. ohne | | | | | | |Atrium-Aktien,| | | | | | |die von | | | | | | |Verbundenen | | | | | | |Gazit- | | | | | | |Aktionären | | | | | | |gehalten | |____________|___________|___________|____________|____________|werden)_______| |DAFÜR |37,807,396 |63.60% |2 |66,67% |25.05% | |____________|___________|___________|____________|____________|______________| |DAGEGEN |21,637,090 |36.40% |1 |33,33% |14.34% | |____________|___________|___________|____________|____________|______________| |GESAMT |59,444,486 |100% |2[1] |100% |39.39% | |____________|___________|___________|____________|____________|______________| Sofern nicht anders bestimmt, haben kursivgeschriebene Begriffe, die in dieser Mitteilung verwendet aber nicht definiert werden, die ihnen im Scheme-Dokument gegebene Bedeutung, das vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen für Personen in Ausgeschlossenen Jurisdiktionen auf der Website von Atrium unter https:// www.aere.com/recommendedca.aspx [https://www.aere.com/recommendedca.aspx] aufrufbar ist. Für weitere Informationen: FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland/Claire Turvey: scatrium@fticonsulting.com [1] Bitte beachten Sie, dass es zwar zwei Ja-Stimmen und eine Nein-Stimme gab, aber eine Person sowohl für das Scheme als auch gegen das Scheme stimmte, was zu einer Gesamtanzahl von zwei abstimmenden Aktionären führte. Rückfragehinweis: For further information: FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland Claire Turvey Richard.sunderland@fticonsulting.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- AXC0194 2019-10-25/13:18