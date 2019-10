Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 71 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Herzogenauracher hätten ihren außerordentlich guten Lauf im dritten Quartal fortgesetzt, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 06:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0006969603

AXC0199 2019-10-25/13:29