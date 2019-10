Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Kering nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 525 auf 540 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Erlöse des Luxusgüterkonzerns seien etwas höher als prognostiziert ausgefallen, schrieb Analyst Guillaume Gauvillé in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem für die Kernmarke Gucci sei das Quartal beruhigend ausgefallen. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2021./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 22:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-10-25/13:33

ISIN: FR0000121485