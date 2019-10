Eine kontinuierliche Temperaturüberwachung in Schaltanlagen ist wichtig, weil unentdeckte Überlastungen und fehlerhafte Installationen zu Überhitzungen und Bränden führen können. Solche Ereignisse kündigen sich im Vorfeld oft durch Erwärmung der Schraubverbindungen an den Stromschienen an. Bisher war die permanente Temperaturüberwachung in Schaltanlagen allerdings schwierig: Kabel oder Batterien sind direkt auf den Stromschienen aufgrund der hohen Spannung bisher nicht integrierbar. Üblicherweise wird die Temperatur daher mit Infrarotkameras gemessen. Dazu muss die Anlage häufig abgeschaltet werden. Eine kontinuierliche Messung ...

