BERLIN (Dow Jones)--Ein Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit hochrangigen libanesischen Handelsvertretern in der kommenden Woche wird nicht stattfinden. Das für Mittwoch geplante deutsch-libanesische Wirtschafts- und Investitionsforum falle aus, erklärte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier. "Der DIHK bedauert die Absage des Forums. Die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Libanon sind für die deutsche Wirtschaft mit interessanten Perspektiven verbunden und daher von zunehmender Bedeutung."

Libanons Premierminister Saad Hariri wollte mit seiner Delegation eigentlich nach Deutschland kommen, sagte aber die gesamte Reise ab. Darüber habe der libanesische Botschafter den DIHK "kurzfristig" informiert, so Treier. "Derzeit ist noch offen, ob und wann das Treffen nachgeholt werden kann."

Merkel hatte bei dem Forum die Eröffnungsrede halten sollen. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) war für eine Teilnahme vorgesehen. Beide Seiten wollten ein Abkommen zur Stärkung der bilateralen Wirtschaftskooperation schließen. Dies soll nun "bei nächster Gelegenheit unterzeichnet werden", so DIHK-Außenwirtschaftschef Treier. Der Verband will perspektivisch über die Deutsch-Arabische Industrie- und Handelskammer in Ägypten ein Büro zur Förderung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen im Libanon eröffnen.

Der Libanon wurde zuletzt von Massendemonstrationen erschüttert. Die Proteste richteten sich gegen die politische Führung, gegen die weit verbreitete Korruption und die ständigen Ausfälle bei der Strom- und Wasserversorgung. Die Regierung hatte daraufhin ein Reformpaket auf den Weg gebracht.

(Mit Material von AFP)

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2019 07:39 ET (11:39 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.