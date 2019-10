In einer einseitig beplankten Ständerwand werden vor Einbau der Dämmwolle die Stecker- oder Schalter-Positionen an der nicht verkleideten Wandseite angezeichnet. Bevor die Lösung zum Einsatz kommt, muss ein 10-mm-Loch mittig in die angezeichneten Positionen an der Gipskartonplatte gebohrt werden. Der »f-fix« wird an der beplankten Seite bündig eingeschraubt und die Kabel werden mithilfe von Kabelbindern ...

