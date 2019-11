Medieninformation

Rotkreuz, 1. November 2019

Murat Ayhan verlässt die Konzernleitung per Ende Jahr

Der Gründer und Geschäftsführer der einsAmobile GmbH sowie CEO Stellvertreter der mobilezone Gruppe - Murat Ayhan - wird von seinen operativen Tätigkeiten in der mobilezone Gruppe per Ende Dezember 2019 zurücktreten.

Murat Ayhan will sich zukünftig stärker seiner jungen Familie und anderen geschäftlichen Engagements widmen. Murat Ayhan wird mit der mobilezone Gruppe weiterhin eng verbunden bleiben und für strategische Projekte sein Netzwerk in der Deutschen Industrie einbringen.

Murat Ayhan: «Die fast fünf Jahre Zusammenarbeit in der mobilezone Gruppe war eine äusserst intensive und lehrreiche Zeit. Ich kann mir sehr gut vorstellen mittelfristig das deutsche Geschäft und die Strategie im Verwaltungsrat der mobilezone holding ag zu unterstützen.»

Markus Bernhard, CEO: «Wir bedauern den Entscheid von Murat Ayhan sehr und danken ihm für die sehr gute Arbeit und Resultate der letzten Jahre. Seit unserem Markteintritt 2015 in Deutschland haben wir Murat sehr schätzen gelernt; ich freue mich sehr, dass uns Murat in einer Beratertätigkeit weiterhin aktiv unterstützen wird.»

Für Rückfragen oder weitere Auskünfte:

Markus Bernhard

Chief Executive Officer

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1 196 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 39.5 Mio. im Berichtsjahr 2018 der führende unabhängige Schweizer und Deutsche Telekomspezialist.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1 200 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Härkingen, Wien, Obertshausen, Berlin, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden in 120 eigenen Shops in der Schweiz, an rund 90 Standorten in Deutschland (Partnershops) sowie online über diverse Webportale angeboten.