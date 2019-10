Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Schneider Electric nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der Industriekonzern habe die Markterwartung weitgehend erfüllt und setze seine Pläne weiter gut um, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim organischen Wachstum hätten die Franzosen sogar etwas besser abgeschnitten als gedacht./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 06:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2019-10-25/14:25

ISIN: FR0000121972