Tier will die E-Scooter-Flotte des Unternehmens modernisieren und verkauft daher jetzt gebrauchte Elektrotretroller an Privatpersonen. Knapp 700 Euro verlangt der Anbieter. Im Preis inbegriffen ist eine etwa einjährige Kfz-Haftpflichtversicherung. Der Elektrotretroller-Vermieter Tier will seine alten E-Scooter loswerden. Grund ist die Einführung eines neuen Modells, das über einen auswechselbaren Akku verfügt. Die alten E-Tretroller werden generalüberholt und für 699 Euro unter dem Namen Mytier angeboten. Sie waren nach Firmenangaben rund vier Monate im Einsatz. Das entspricht ziemlich genau der Zeit, die ein Tretroller nach Schätzungen ...

