München (ots) - Neues Single-Release des ehemaligen Wincent-Weiss-Gitarristen- Moderner Deutschpop trifft einfühlsamen R'n'B- "So Hell" ab Freitag, 25. Oktober 2019, digital auf allenKanälen erhältlich Der 26-Jährige Octavian war jahrelang musikalischer Begleiter von Wincent Weiss. Nach einer Deutschlandtour und über 200.000 Streams auf dem Musikportal "Spotify" will er nun mit seiner neuen Single "So Hell" durchstarten. Dabei trifft sein unverwechselbarer Stil auf modernen Deutschpop und R'n'B. "So Hell" erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 25. Oktober 2019, digital auf allen Kanälen erhältlich."Meine Songs sind Selbsttherapie" - Octavian (26) startet mit einem melodischen Single-Release in die kalte Jahreszeit und gibt dabei tiefe Einblicke in seine eigene Gefühlswelt. In seinem neuen Song "So Hell" trifft jetzt moderner Deutschpop auf einfühlsamen R'n'B - dabei versteht es Octavian, die Welt in seinen eigenen Worten zu zeichnen. Dabei ist der deutsche Popkünstler, der viele Jahre mit Wincent Weiss spielte und 2018 seine erste Deutschlandtour absolvierte, mit seiner eingehenden Stimme unverwechselbar. Musikalisch ist Octavian längst kein unbeschriebenes Blatt mehr: Über 200.000 Streams erreichten seine Songs beim Musikportal "Spotify". Als Künstler und Songwriter arbeitete er bereits mit musikalischen Größen wie Sebastian Metzner Rickards ("Kool Savas", "Cassandra Steen") und Jan van der Toorn ("Snoop Dogg", "Samy Deluxe") zusammen. Des Weiteren spielte Octavian Konzerte mit Alice Merton und Noah Levi. Nun will der deutsche Künstler die aktuelle Poplandschaft mit "So Hell" wachrütteln."So Hell" erscheint am 25. Oktober 2019 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Polydor/Island.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 0konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4414640