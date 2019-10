Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Carl Zeiss Meditec von 108,00 auf 96,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Korrektur der erst vor drei Wochen gegebenen Margenindikation sei "unüblich und problematisch", schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie wecke "Zweifel an der Effizienz der Controllingprozesse" des Medizintechnikunternehmens. Kürten kappte seine Gewinnschätzungen./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 13:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 13:39 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2019-10-25/14:58

ISIN: DE0005313704