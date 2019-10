Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählt heute das Papier des Herstellers von Autowaschanlagen, Washtec (WKN: 750750). Grund hierfür sind jedoch wohl weniger die heute vorgelegten Quartalszahlen, als vielmehr die bereits gestern veröffentlichte Gewinnwarnung. Hier bei sharedeals.de konnten Sie übrigens schon im Juli lesen, dass bei der Aktie "leider noch Luft nach unten" ist. Beginnen wir jedoch mit der aktuellen Nachricht, also den heute vorgelegten Quartalszahlen.

Demnach erzielte Washtec im dritten Quartal 2019 einen Quartalsumsatz in Höhe von 309,1 Mio. Euro, was leicht unter den 312,7 Mio. Euro des Vorjahresquartals lag. Schlimmer traf es die Gesellschaft jedoch in Sachen Gewinnentwicklung. So verringerte sich der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) deutlich von 33,2 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf nunmehr nur noch 20,3 Mio. Euro (-38,9%). Positiv hingegen ist herauszustellen, dass das Unternehmen weiterhin viele Aufträge erhält.

So liegt der Auftragsbestand aktuell über Vorjahr, was zumindest für die Zukunft hoffen lässt. Dies zeigt sich ja auch an der gar nicht so katastrophalen Umsatzentwicklung. Das Problem scheint also die Kostenseite zu sein. Hier muss Washtec mehr Geld ausgeben, kann diese höheren Kosten dann aber wohl nicht an die Kunden weitergeben. Darum erwartet man, laut Ausblick des Managements, für 2019e auch eine stabile Umsatzentwicklung ...

